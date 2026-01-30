Певец Николай Носков пожаловался на боли после инсульта

Заслуженный артист России Николай Носков до сих пор испытывает боли после перенесенного инсульта. Его слова привел kp.ru .

«Просыпаюсь, смотрю… и больно, больно», — рассказал о своем состоянии музыкант.

Носков уточнил, что в восстановлении ему помогает жена Марина. Также певец проводит много времени с внуками, которые увлекаются музыкой, и практически каждый день играет на пианино.

Артист перенес инсульт в 2027 году, после чего передвигался в инвалидном кресле и с трудом разговаривал.

Недавно, 12 января, Носков отметил 70-летие в кругу близких. В феврале музыкант планирует релиз нового трека.

Уже после инсульта Носков попал в больницу с воспалением легких, из-за которого у него развилась пневмония и дыхательная недостаточность. Также у певца обнаружили дисбактериоз кишечника, лечение которого осложнялось хроническими болезнями.