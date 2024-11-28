Певец Майданов назвал поколение 20-30-летних потерянным

Артист выступил во время круглого стола, участники которого обсуждали включение патриотических песен в школьную программу.

«Есть поколение, 20-30 лет, потерянное поколение, которое уже родило детей, и которые думают совершенно иначе», — заявил исполнитель.

По его словам, нужно подумать о том, чтобы через детей работать с родителями. Современное поколение воспитывается с другими ценностями, навязанными Голливудом и Instagram*.

Волонтерам в Серпухове ранее вручили премии за воспитание молодежи. Награждение состоялось в Доме Русского зарубежья имени Солженицына.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.