Волонтерам в Серпухове вручили премию за воспитание молодежи

В Доме Русского зарубежья имени Солженицына состоялась церемония вручения Международных премий. Лауреатами стали жители Серпухова, чьи заслуги высоко оценили на международном уровне.

Президент Международной ассоциации бокса, почетный гражданин Серпухова и общественный деятель Умар Кремлев получил премию имени Великого князя Сергея Александровича. Награда была вручена за вклад в патриотическое воспитание молодежи и его девиз «Патриоты России».

Еще одну престижную награду получила медицинская клиника «АксиоМед». Генерального директора Елену Царькову отметили премией имени Великой княгини Елизаветы Федоровны за бескорыстное служение милосердию, благотворительность и гуманитарное образование под девизом «Доброе сердце».

Церемония проходила в рамках девятого награждения Международными премиями Императорского Православного Палестинского общества.

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