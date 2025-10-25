Лазарев устроил скандал на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Участница шоу «Ну-ка, все вместе!» из Санкт-Петербурга Варвара Ступина получила 95 голосов из 100. Певец Сергей Лазарев разругался с судьями из-за недостаточно высокой оценки, сообщил StarHit .

Ступина вышла на сцену в воздушном белом платье и с распущенными пышными волосами. За образ некоторые члены жюри прозвали ее одуванчиком и куклой. Это возмутило лидера сотни.

«Так себя показала, просто от и до! Если бы она в таком возрасте спела бы нормально, было бы странно! И песня потрясающая! Совесть потеряли, совесть! Варвара — уникальная, классная, самобытная», — прокричал он.

Диджей Эльдар Хакимов встал на сторону певца. Он заявил, что на отечественной эстраде много одинаковых артистов, и Ступина выгодно выделяется на их фоне.

По правилам шоу «Ну-ка, все вместе!», в каждом выпуске соревнуются 10 вокалистов. Каждый из 100 членов жюри может проголосовать за понравившегося участника, встав и подпев ему. Ступина набрала 95 голосов.

Ранее Лазарев эмоционально заступился за Элен Бадалян, которая набрала 97 голосов. Из-за него Филипп Киркоров ушел со съемок.