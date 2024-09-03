Фигуристка Трусова рассказала, почему так быстро вышла замуж

Трусова: нет смысла в отношениях, если они не ведут к чему-то серьезному

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Серебряная призерка Олимпиады в Пекине фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что вышла замуж за коллегу Макара Игнатова спустя полгода отношений, чтобы постоянно находиться рядом с возлюбленным. Об этом она рассказала в интервью «Hello! Magazine».

По словам спортсменки, постоянные тренировки Макара в Санкт-Петербурге стал испытанием для их отношений. Фигуристу приходилось часто приезжать в Москву и оставаться у возлюбленной, чтобы преодолевать трудности разлуки. Это подтолкнуло к решению заключить брак официально.

«Для меня важно, чтобы отношения были осмысленными и направленными на создание семьи», — рассказала фигуристка.

Пара отметила, что продолжит тренироваться и выступать, а также поддерживать друг друга в профессиональной карьере.

В августе 20-летняя Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова. Спортсмены поженились во Дворце бракосочетания Барвихи. На свадьбе присутствовала продюсер Яна Рудковская вместе с семьей.

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