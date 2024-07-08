Певец Хабиб помог потерявшимся на концерте детям найти родителей

Блогер и певец Хабиб (настоящее имя Хабиб-Рахман Шарипов) помог потерявшимся детям найти родителей на своем концерте в Тынде. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале .

Артист выступал на концерте, посвященном 50-летию Байкало-Амурской магистрали. По его словам, он сразу попросил вести к нему на сцену потерявшихся детей, чтобы их было хорошо видно с любой точки зала. На концерте в Тынде нашлись сразу все семьи.

В своем канале Хабиб опубликовал несколько видеороликов с выступления. На одном из них видно, что он стоял на сцене с маленькой девочкой и пел песню из мультфильма «Мама для мамонтенка».

«Надо детей всегда держать рядышком с собой на таких масштабных концертах», — написал артист.

Ранее певец Стас Пьеха рассказал, что его отец пропал в Литве. По его словам, даже его соседи не в курсе, что с ним произошло. Последний раз с отцом он общался несколько лет назад. Больше в Литве родственников у певца не осталось.