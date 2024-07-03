Отец Стаса Пьехи пропал в Литве

Отец певца Стаса Пьехи Пятрас Герулис пропал в Литве. Об этом артист сообщил в интервью YouTube-каналу Fametive TV .

Пьеха уточнил, что он регулярно переводил отцу деньги, но уже несколько месяцев средства не доходят до адресата.

«Я стал искать отца, отец пропал. Мы его не можем найти. Я не знаю, в каком он месте. И никто не знает. Я связывался с соседями, они тоже не в курсе», — рассказал артист.

Он добавил, что из родственников в Литве больше никого не осталось. По словам Пьехи, последний раз с отцом он общался несколько лет назад.

«Я придумал определенную сумму, которую я могу ему переводить. <…> В итоге я ему попробовал в 2,5 раза больше перевести, и от него ушла жена в этот момент. Я так понимаю, что случился какой-то праздник дома нежелательный на эти деньги. Не знаю, не хочу задумываться над этим. Я решил, что нельзя столько переводить, потому что человек не очень умеет их правильно распределять», — добавил певец.

Он признался, что очень хотел бы найти отца и восстановить переводы, чтобы обеспечить ему спокойствие и надежность.

Ранее стало известно, что Пьехе запретили петь из-за проблем со связками. Он потерял голос после концерта в Воронеже.