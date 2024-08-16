Певец Чумаков выложил семейное видео с женой и дочерями

Семья артистов Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук никогда не показывала лиц своих дочерей — семилетней Амелии и годовалой Алисии. Но в своих социальных сетях звездные родители иногда выкладывают фотографии и видео семейной жизни.

Накануне Чумаков выложил на своей странице в Instagram* трогательные кадры, снятые во время отдыха на юге. Лежащий в бассейне артист по очереди поцеловал ноги сначала младшей дочки, потом старшей, а после — супруги.

Лица детей певец показывать не стал. В комментариях поведение артиста положительно оценили подписчицы.

«Обычные люди бояться в любви признаться, а здесь своим женщинам ноги целует. Правильно говорят: мужчинами не рождаются, мужчинами становятся», — написала одна из поклонниц исполнителя.

Ее поддержали другие подписчицы, которые заявили, что лежащий у ног любимых женщин мужчина становится еще сильнее.

Ранее Алексей Чумаков признался, что его беспокоит взросление дочерей, которые рано или поздно начнут интересоваться мальчиками. Артист добавил, что уже заранее ненавидит будущих мужей своих детей. Он подчеркнул, что ему придется измениться, но пока с этими чувствами Чумаков совладать не может.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена