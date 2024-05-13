Алексей Чумаков признался, что ненавидит будущих мужей своих дочерей | 360°

13 мая 2024, 18:59
Алексей Чумаков признался, что ненавидит будущих мужей своих дочерей
Певец Чумаков заявил, что ненавидит будущих мужей своих двух дочек
Певец Алексей Чумаков признался, что ненавидит будущих мужей своих дочерей. Об этом он сказал в эфире шоу Павла Воли на ТНТ.
Жена певца, артистка Юлия Ковальчук, подарила ему двух наследниц. Старшую дочь зовут Амелия, а младшую — Алисия.
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Во время шоу Чумаков признался, что волнуется из-за мыслей о том, что девочки рано или поздно начнут встречаться с молодыми людьми.
«Я ненавижу будущих мужей моих дочерей уже сейчас. Понимаю, что нужно будет как-то переоформиться, измениться», — ответил Чумаков на вопрос о том, что ему не нравится в отцовстве.
После этого он с улыбкой заметил, что его тесть, возможно, тоже испытывал к нему не самые теплые чувства.
В ответ ведущий программы, комедийный актер Илья Соболев, поспешил успокоить Чумакова, пошутив, что не все молодые люди похожи на него.
Ранее у шоумена Дмитрия Нагиева нашелся внебрачный сын, которому уже 15 лет. В 2021 году актер поздравил его с днем рождения в прямом эфире.
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