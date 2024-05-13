Алексей Чумаков признался, что ненавидит будущих мужей своих дочерей | 360°

Знаменитости 13 мая 2024, 18:59 Алексей Чумаков признался, что ненавидит будущих мужей своих дочерей Певец Чумаков заявил, что ненавидит будущих мужей своих двух дочек РИА «Новости»

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Певец Алексей Чумаков признался, что ненавидит будущих мужей своих дочерей. Об этом он сказал в эфире шоу Павла Воли на ТНТ.

Жена певца, артистка Юлия Ковальчук, подарила ему двух наследниц. Старшую дочь зовут Амелия, а младшую — Алисия.

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Во время шоу Чумаков признался, что волнуется из-за мыслей о том, что девочки рано или поздно начнут встречаться с молодыми людьми.

«Я ненавижу будущих мужей моих дочерей уже сейчас. Понимаю, что нужно будет как-то переоформиться, измениться», — ответил Чумаков на вопрос о том, что ему не нравится в отцовстве.

После этого он с улыбкой заметил, что его тесть, возможно, тоже испытывал к нему не самые теплые чувства.

В ответ ведущий программы, комедийный актер Илья Соболев, поспешил успокоить Чумакова, пошутив, что не все молодые люди похожи на него.

Ранее у шоумена Дмитрия Нагиева нашелся внебрачный сын, которому уже 15 лет. В 2021 году актер поздравил его с днем рождения в прямом эфире.