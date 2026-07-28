Певец Ашер вышвырнул фанатку со сцены за отказ участвовать в пикантной сцене

В Нэшвилле 25 июля прошел концерт певца Ашера в рамках тура Raymond & Brown с Крисом Брауном. Суперзвезда R&B пригласил на сцену одну из поклонниц во время исполнения песни Can U Handle It?, но потом выгнал ее за отказ участвовать в эротическом шоу, сообщило издание Billboard .

На опубликованных кадрах было видно, что во время шоу Ашер без рубашки стоял на коленях рядом с декорацией кровати и заигрывал с девушкой. Она сначала подыгрывала, но ей становилось все более неловко. Ашер это заметил и с ухмылкой произнес, что, кажется, она не хочет быть на сцене. Певец снял наушники и жестом показал, чтобы она ушла.

Позже в соцсетях на девушку обрушился массовый хейт. Тогда она рассказала, что ее пригласила в VIP-зону команда артиста за «привилегию быть красивой», но это не значит, что она должна была на все соглашаться. И вообще она хотела пообщаться только с Брауном.

Певец Ашер был в числе знаменитостей, посещающих вечеринки скандально известного рэпера Пи Дидди.