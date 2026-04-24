Певец Аль Бано выбрал любимый город в России

Аль Бано заявил, что хотел бы жить в Санкт-Петербурге

Итальянский певец Аль Бано рассказал, что среди российских городов он выбрал бы Санкт-Петербург. Об этом артист рассказал в беседе с ТАСС .

Исполнитель ответил на вопрос журналиста о городе, который мог бы выбрать для жизни в России. Музыкант без колебаний назвал Северную столицу.

«[Я хотел бы жить] в Санкт-Петербурге», — сказал он.

В среду, 23 апреля, Аль Бано выступил во Владивостоке на сцене «Фетисов-арены». Артист получил широкую известность еще в 1980-х годах и стал знаменит во всем мире.

Ранее певец рассказал об особой миссии на апрельских концертах в России. Он прибыл в страну как посланник мира и с нетерпением ждет встречи со всеми поклонниками.