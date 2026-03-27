Аль Бано заявил, что едет в РФ посланником мира и рад выступить перед русскими

Итальянский певец Аль Бано (Альбано Карризи) приедет в Россию как посланник мира. Он сообщил РИА «Новости» , что с нетерпением ждет встречи с русскими поклонниками.

«Я пою для русских и в Италии, и на Кипре. Это прекрасная связь. Сейчас я с нетерпением жду встречи с ними», — сказал он.

В апреле Аль Бано даст три концерта в Москве, Новосибирске и Владивостоке. Он заявил, что пошел на этот шаг из любви к музыке. В Россию певец приедет как посланник мира, потому что с ним придут творчество, страсть и любовь.

Аль Бано в 2024 году признался, что соскучился по российской публике. Певец призвал страны признать Донбасс частью России, ведь он всегда являлся русским регионом.

Ранее в Москве выступил итальянец Pupo (Энцо Гинацци). Он заявил, что прибыл без политических намерений и готов принять критику.