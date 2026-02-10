Певец Аль Бано пообещал сюрприз на гастролях в России

Итальянский певец Аль Бано пообещал россиянам сюрприз на ближайших концертах и намекнул на отдельное шоу в Москве в мае. О своих планах он рассказал ТАСС .

«Готовится сюрприз, и увидите, какой это сюрприз. Пока это секрет», — отметил исполнитель.

Мини-тур итальянца по России пройдет по трем городам: концерт в Москве назначили на 18 апреля, в Новосибирске — на 21 апреля, во Владивостоке — на 23 апреля.

В России Аль Бано уже выступал, но затем сделал перерыв в гастролях. В июне 2025 года он выходил на сцену на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума.

Артист также дал понять, что после апрельских выступлений может вернуться в Москву еще раз и устроить полноценное шоу. Ранее Аль Бано не раз говорил, что мечтает выступить на «концерте мира» на Красной площади.