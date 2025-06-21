Концерт «В ритме лета» собрал в Петербурге более 60 тысяч зрителей

Концерт «В ритме лета», состоявшийся на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 20 июня, стал кульминацией фестиваля культуры ПМЭФ-2025 «Петербургские сезоны». На мероприятие пришли более 60 тысяч зрителей.

Концерт «В ритме лета» — одно из самых ярких и ожидаемых событий культурной программы форума. На петербургской сцене выступили Ива Дзаникки, Женя Трофимов, группа «Комната культуры», Александра Воробьева, Григорий Чернецов и Зара.

Особенным гостем концерта стал гость из Италии — легендарный Аль Бано, автор хита Felicita. Певец признался, что скучал по России и рад посетить Петербург.

«Мне не хватало России. Я счастлив снова быть со своими русскими друзьями. Когда я вижу Эрмитаж, мне кажется, что его создал сам Бог», — отметил Аль Бано.

По словам замдиректора фонда «Росконгресс» по творческим и культурным инициативам Екатерины Ивановой, концерт «В ритме лета» является символом открытости, культурного диалога и вдохновения, а также подчеркивает уникальную атмосферу ПМЭФ.

«Каждый год мы стараемся сделать концерт на Дворцовой по-настоящему особенным», — добавила она.

Посетители мероприятия услышали любимые хиты и современные композиции в оригинальных аранжировках. Организаторам удалось создать летнюю атмосферу единства и искренности.