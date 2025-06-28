Свадьба Джеффа Безоса в Венеции может принести Италии почти миллиард евро

Свадьба миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса в Венеции может принести Италии почти миллиард евро. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По оценкам специалистов, эффект от трехдневного торжества составит 957 миллионов евро — это около 68% от годового дохода Венеции от туризма.

«Свадьба Безоса — это громкий сигнал о растущей центральной роли Италии в международной туристической панораме. Подобные мероприятия укрепляют наш глобальный имидж, создают рабочие места, продвигают территорию и привлекают новые потоки ценных туристов», — заявила министр туризма Даниэла Сантанке.

Церемония бракосочетания Безоса и телеведущей Лорен Санчес проходило с четверга по субботу, а основное торжество состоялось на острове Сан-Джорджо-Маджоре. Это событие особенно важно на фоне спада турпотока в Италии в 2025 году.

Ранее стало известно, что свадьба в Италии обошлась Джеффу Безосу в 47-56 миллионов долларов. На церемонию пригласили около 250 гостей.