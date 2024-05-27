Петросян появился на премьере фильма с другой женщиной

Юморист Евгений Петросян посетил премьеру детского фильма «Манюня: приключения в Москве» с актрисой Джульеттой Степанян, с которой и вышел на красную дорожку. Об этом сообщил «Московский комсомолец» .

Петросян сыграл в картине роль дедушки. На вопрос журналистов, почему он не вышел на красную дорожку вместе с супругой Татьяной Брухуновой, предпочел не распространяться. При этом на его правой руке заметили обручальное кольцо, так что у артиста с молодой женой, видимо, все хорошо.

Петросян прибыл на премьеру в стильном коралловом пиджаке и бабочке.

«Я сегодня пришел в том же, в чем пришел бы и на любое другое мероприятие», — признался артист.

Это первая роль Петросяна в кино. Он рассказал, что его часто спрашивали, почему он решил сняться в фильме. По его словам, просто так звезды сошлись, но если ответить одним словом, недавно появившемся у него в спектакле, то «покачану».

Ранее Брухунова опубликовала на своей странице в соцсетях фотографию с подросшей дочерью, которую нарядила в бежевые рубашку и штаны, повязав на голову косынку с красными сердечками.