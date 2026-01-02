Петросян отказался выступать на новогодних корпоративах за большие деньги

Юморист Евгений Петросян отказался от выступлений на новогодних корпоративах даже за 10 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным канала, юморист отвергает предложения о выступлениях из опасений за свое здоровье — он не хочет работать по ночам в кабаках. Петросяну поступило много приглашений, в том числе и за 10 миллионов рублей.

«Легенда отечественного стендапа не хочет тратить время на неинтересные проекты — корпоративы как раз не входят в его приоритеты», — отметили авторы канала.

Петросян предпочитает проводить время дома с семьей, выступает только на локальных мероприятиях.

В ноябре молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова показала пятилетнего сына в кабинете отца. В семье также есть двухлетняя дочь. Брухунова младше мужа на 44 года.