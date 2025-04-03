Петр Чернышев с дочерью приехал на могилу Анастасии Заворотнюк в ее день рождения
Супруг Заворотнюк Чернышев приехал на могилу актрисы в день ее рождения
В день рождения актрисы Анастасии Заворотнюк ее муж Петр Чернышев приехал на Троекуровское кладбище, где похоронена артистка. Об этом сообщило издание Super.ru.
Сегодня Заворотнюк могло исполниться 54 года. Супруг привез на ее могилу несколько букетов роз. С Чернышевым была шестилетняя дочь Мила.
В 2019 году стало известно, что актриса страдает от рака. В течение пяти лет она боролась с заболеванием, в 2021-м СМИ писали, что актрису выписали из онкологической клиники в Москве. Самочувствие Анастасии резко ухудшилось за две недели до смерти. Муж все это время был рядом с супругой.
Онколог Маргарита Черная ранее рассказала, что глиобластома, с которой боролось Заворотнюк, образуется из глиальных клеток, необходимых человеку для защиты и поддержки нейронов. Только 5% пациентов с этой опухолью живут дольше пяти лет. Даже при своевременном лечении продолжительность жизни пациентов редко превышает два-три года.