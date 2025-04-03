Петр Чернышев с дочерью приехал на могилу Анастасии Заворотнюк в ее день рождения

В день рождения актрисы Анастасии Заворотнюк ее муж Петр Чернышев приехал на Троекуровское кладбище, где похоронена артистка. Об этом сообщило издание Super.ru .

Сегодня Заворотнюк могло исполниться 54 года. Супруг привез на ее могилу несколько букетов роз. С Чернышевым была шестилетняя дочь Мила.

В 2019 году стало известно, что актриса страдает от рака. В течение пяти лет она боролась с заболеванием, в 2021-м СМИ писали, что актрису выписали из онкологической клиники в Москве. Самочувствие Анастасии резко ухудшилось за две недели до смерти. Муж все это время был рядом с супругой.

Онколог Маргарита Черная ранее рассказала, что глиобластома, с которой боролось Заворотнюк, образуется из глиальных клеток, необходимых человеку для защиты и поддержки нейронов. Только 5% пациентов с этой опухолью живут дольше пяти лет. Даже при своевременном лечении продолжительность жизни пациентов редко превышает два-три года.