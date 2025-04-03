Только 5% живут дольше пяти лет. Онколог рассказал о болезни Заворотнюк

Глиобластома, с которой пять лет боролась актриса Анастасия Заворотнюк, образуется из глиальных клеток, необходимых человеку для защиты и поддержки нейронов. Об этом заявила онколог Маргарита Черная в беседе с RT .

Заворотнюк умерла почти год назад. В 2019 году ей диагностировали глиобластому. По словам Маргаритой Черной, только 5% людей с этой опухолью проживают дольше пяти лет.

«У глиобластомы нет четких границ, ее невозможно полностью удалить во время операции, и она не всегда поддается лучевой или химиотерапии. Поэтому даже при своевременном лечении продолжительность жизни пациентов редко превышает два-три года», — заявила Черная.

Она отметила, что медики до сих пор не узнали точные причины развития этого новообразования. По одной из версий, оно появляется из-за мутаций в генах, связанных с ростом глиальных клеток. Когда клетки начинают бесконтрольно делиться, то образуется опухоль, уничтожающая мозговые ткани.

Также специалист заявила, что глиобластома долго может развиваться без симптомов, потому что в мозге нет болевых рецепторов. Самочувствие ухудшается, когда новообразование увеличивается до внушительных размеров и начинает давить на здоровые ткани.

Ранее нотариусы назвали претендентов на наследство Заворотнюк. Если звезда не оставила завещание, то ее имущество разделят между наследниками согласно очередям. Первая очередь — дети, родители и супруг.