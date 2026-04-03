Петр Чернышев пришел на могилу Заворотнюк в день ее рождения

Фигурист Петр Чернышев посетил могилу жены — заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк — в день, когда ей исполнилось бы 55 лет. Об этом сообщило издание Starhit.ru .

Вдовец высадил на могиле на Троекуровском кладбище столицы елки и белые цветы. Перед уходом он поцеловал крест. Памятник актрисе и телеведущей пока не установили.

Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года после пяти лет борьбы с раком. Чернышев все это время ухаживал за больной супругой и сумел не пустить ни одной ее фотографии в интернет. У них подрастает дочь Мила.

Ранее на могиле актрисы и телеведущей нашли тарелку с морскими ракушками. Откуда они взялись, никто не знает. Предположительно, их могли привезти старшие дети Заворотнюк — в память о том, что их мать очень любила море.

В прошлом году старшая дочь артистки Анна родила сына.