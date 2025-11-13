Могила Анастасии Заворотнюк шокировала таинственной находкой

Могила актрисы Анастасии Заворотнюк на Троекуровском кладбище снова привлекла внимание поклонников. Посетители обнаружили на ней неожиданный предмет, который практически никогда не встречают на местах захоронения, как сообщила газета mk.ru .

Артистка умерла около полутора лет назад. Похоронили ее на участке, где нашли свой последний покой и другие знаменитые актеры. Пресса отмечала, что могилу Анастасии Заворотнюк легко приметить — поклонники регулярно приносят сюда цветы.

Кто именно так тщательно ухаживает за местом упокоения актрисы, неизвестно. Однако на ее участке постоянно горят свечи, вокруг расставлены фотографии.

Именно поэтому новая находка вызвала особое внимание. Под одним из роскошных букетов дорогих роз посетители заметили небольшую тарелку. В ней лежат морские ракушки.

Некоторые поклонники не исключили того, что милый знак внимания оставили здесь дети артистки. Анастасия Заворотнюк и в самом деле очень любила море — посетители у могилы говорили, что «вот оно к ней и вернулось».

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла, когда ей было всего 53 года. Незадолго до смерти врачи диагностировали артистке онкологическое заболевание, опухоль головного мозга.