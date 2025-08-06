Песни Кадышевой назвали причиной 70% разводов в России

В качестве примера он привел творчество Надежды Кадышевой. Психолог объяснил, что молодые люди выхватывают из песен ключевые фразы, которые затем «оседают в подсознании» и воспринимаются как норма. По его мнению, любимые композиции могут проецироваться на жизнь и влиять на нее.

«Есть понятие самосбывающегося пророчества, когда человек через искусство программирует себя на определенную судьбу. Те, кто поют про несчастную любовь вместе с Кадышевой, могут накликать беду. От таких песен у нас [в стране] 70% разводов», — добавил эксперт.

Ранее в России стали набирать популярность звезды девяностых и двухтысячных. Спрос на выступления Надежды Кадышевой увеличился в 30 раз. Также на волне успеха оказались группа «Звери», Татьяна Буланова, Алена Апина, коллективы «Мираж», «Браво» и «Любэ».