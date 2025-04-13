Песков станцевал на льду с Навкой в ее юбилей

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков вышел на лед во время юбилейного шоу жены, олимпийской чемпионки Татьяны Навки, и станцевал с ней. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Ты очень многое сделала. Лети дальше. Я хочу, чтобы ты парила дальше. Будь счастлива. Я всегда буду рядом. Дари свой талант людям, дари его мне», — сказал Песков и вручил супруге букет роз.
Также пресс-секретарь президента поздравил супругу с 50-летним юбилеем и признался ей в любви. Номер на льду Навка и Песков исполнили под композицию «А он мне нравится», зрители встретили его овацией.
Татьяна Навка 13 апреля отмечает юбилей, прославленной фигуристке исполнилось 50 лет. С 2015 года она замужем за Песковым.
Ранее официальный представитель Кремля признавался, что Навка не раз критиковала супруга за то, что он недостаточно яростно защищает Владимира Путина.
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