13 апреля 2025 17:48 Песков станцевал на льду с Навкой в ее юбилей Песков вышел на лед во время юбилейного шоу супруги Навки и станцевал с ней 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков вышел на лед во время юбилейного шоу жены, олимпийской чемпионки Татьяны Навки, и станцевал с ней. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Ты очень многое сделала. Лети дальше. Я хочу, чтобы ты парила дальше. Будь счастлива. Я всегда буду рядом. Дари свой талант людям, дари его мне», — сказал Песков и вручил супруге букет роз.

Также пресс-секретарь президента поздравил супругу с 50-летним юбилеем и признался ей в любви. Номер на льду Навка и Песков исполнили под композицию «А он мне нравится», зрители встретили его овацией.

Татьяна Навка 13 апреля отмечает юбилей, прославленной фигуристке исполнилось 50 лет. С 2015 года она замужем за Песковым. Ранее официальный представитель Кремля признавался, что Навка не раз критиковала супруга за то, что он недостаточно яростно защищает Владимира Путина.