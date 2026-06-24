Переживший тяжелую болезнь Филипп Янковский отметил 36-ю годовщину брака

Актер Филипп Янковский, сын легендарного Олега Янковского, отметил годовщину брака вместе с супругой. Об этом сообщил телеграм-канал Super.ru .

«Настоящая любовь не подвластна времени. 36 лет вместе — как один красивый фильм», — прокомментировал Янковский.

Со своей коллегой и будущей женой Оксаной Фандерой он познакомился на вечеринке в 1987 году. В браке родились двое детей Иван и Елизавета, они тоже избрали актерскую профессию.

Янковский перенес тяжелую болезнь крови, от которой излечился в 2016 году.

Фандера перестала сниматься с 2018 года, а в 2022-м переселилась в Грузию. Ее супруг и дети остаются в России.