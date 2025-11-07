07 ноября 2025 04:41 Лишняя среди Янковских. Чего стоил Оксане Фандере брак с сыном Мюнхгаузена 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Шоу-бизнес

Знаменитости

Скандалы

Семья

Кино

Отношения

Фильмы

Брак

Актеры

Шоу-бизнес

Артисты

Брак с актером Филиппом Янковским обеспечил Оксане Фандере билет в кино и московскую тусовку, но за фасадом успеха скрывались наркотики и измены. Что случилось с незваной гостьей в актерской династии и где она теперь, разобрался 360.ru.

Кто такая Оксана Фандера Родилась 7 ноября 1967 года в Одессе, затем семья перебралась в Хабаровск, а после — в Уссурийск. Когда Фандере исполнилось 14 лет, родители развелись, мать повторно вышла замуж за ученого Льва Рабиновича и переехала к нему в Москву с двумя дочерьми. «Мне понадобилась неделя, чтобы заговорить, „как гаварят масквичи“. Но за эту неделю весь мой класс стал говорить по-одесски: „Ой, здравствуйте, а вы шо, виздоровели?“» — вспоминала актриса.

Фото: Yurii Zheludev/Russian Look / www.globallookpress.com

Смешение кровей наградило Фандеру яркой внешностью и харизмой. Ее отец наполовину цыган и украинец, мать — еврейка. После провальной попытки поступить в ГИТИС девушка устроилась в Дом моды Вячеслава Зайцева секретарем-машинистом, затем перешла в Дом моделей на Кузнецком мосту и начала сниматься для советских журналов мод. В 1987 году она случайно, гуляя в районе парка Горького, попала на кастинг первого в СССР конкурса «Московская красавица», прошла в финал, но из-за отсутствия столичной прописки получила только третье место и титул «Мисс утешительный приз».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Одновременно с модельными съемками Фандере посыпались приглашения в кино. Она снялась в фильмах «Утреннее шоссе», «Зима в раю», «Корабль» и на волне успеха получила приглашение в ГИТИС — Анатолий Васильев, который пятью годами ранее завернул ее за песню Вилли Токарева на вступительном экзамене, сам захотел взять студентку на свой курс. Для того чтобы набраться опыта, Фандера пошла работать в низкооплачиваемые антрепризные постановки. Жена Филиппа Янковского Постепенно заносчивая Москва начала принимать красавицу. Хотя сама Фандера все еще скучала по открытой и душевной Одессе. «Одесса — это место, которое привязывает к себе таких людей, как я. Если вы родились в воде, вас подсознательно тянет в воду. Просто вам там хорошо. Мне хорошо в Одессе», — сказала она. Однажды Фандера попала на посиделки к московской золотой молодежи. Каждый гость представлялся по фамилии — очень известной. Она влилась в компанию и встретила будущего мужа — Филиппа Янковского.

Фото: Juliya Khanina/Russian Look / www.globallookpress.com

Олег Янковский и Людмила Зорина не одобрили выбор сына, но не могли допустить скандала, ведь Фандера забеременела. Вслед за Иваном Янковским, который в будущем прославится благодаря сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», она родила Елизавету — тоже будущую актрису. Отношения со свекром складывались непросто, знаменитый Мюнгхаузен критиковал фильмографию Фандеры и периодически, полушутя, обещал закрыть ей вход на сцену. Подружиться удалось спустя годы.

Он мне говорил, что бабский век короток, ругал за то, что я отказываюсь сниматься во всякой ерунде. Говорил, что нашел меня на улице, удочерил и чувствует ответственность. Оксана Фандера

Муж снял ее в нескольких успешных фильмах вроде «Статского советника» и «В движении», но он же добавлял проблем. В молодости Янковский подсел на наркотики. Знаменитая семья всеми силами старалась сохранить лицо и скрывать зависимость, но это стоило большого труда. Ходили слухи, что между Фандерой и свекром существовал негласный контракт: он обеспечивал ее деньгами и работой, а взамен она оставалась в семье. Так и жили.

Фото: Juliya Khanina/Russian Look / www.globallookpress.com

Масла в огонь подливала неверность Янковского — черта, которую он перенял у отца. Например, ему приписывали роман с певицей Еленой Перовой. Публично Фандера спокойно рассуждала о полигамной природе некоторых мужчин, а о том, что думала о подвигах супруга на самом деле, не знает никто. Борьба с раком Большим ударом для семьи стала смерть Янковского-старшего, а потом и болезнь младшего. Муж Фандеры резко похудел и стал плохо выглядеть, поползли слухи об онкологическом заболевании — якобы врачи диагностировали у него фолликулярную лимфому, которая поражает клетки селезенки, гортани и миндалин.

Фото: РИА «Новости»

Артист прошел несколько курсов химиотерапии и слетал на лечение в Израиль. Все это время Фандера поддерживала мужа. В 2016 году он раскрыл карты и объявил о выздоровлении. «Онкологического заболевания у меня нет. Была гематологическая болезнь. И я давно прошел курс лечения. Сейчас чувствую себя прекрасно, снимаюсь, играю на сцене», — заявил Янковский. Куда пропала Оксана Фандера Фандера называла себя абсолютно аполитичным человеком, но действовала по-другому. Она приняла приглашение Кирилла Серебренникова в спектакль «Идиоты» в «Гоголь-центре» и публично отказалась выступать в Крыму, если позовут. В 2022 году актриса вывесила на своем балконе украинский флаг с подписью «Маме — городу О», намекая на Одессу. Дрессировщик Эдгард Запашный назвал это украинским флешмобом Фандеры, а коллеги предрекли ей конец карьеры.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Ко всем своим работам в кино, к ребятам, с кем снимался, я испытываю самые трепетные чувства. Но какое у меня может быть отношение к ее поступку сегодня? Даже комментировать не хочу. Как можно относиться к предателям?» — заявил актер Владимир Торсуев. Отчасти недоброжелатели оказались правы: она перестала сниматься. Последние фильмы с участием актрисы вышли в 2018 году. Сама она объясняла это избирательностью, дескать, не предлагали ничего достойного. Сделав перерыв в работе Фандера поселилась в Грузии и сменила имидж, перестав закрашивать седину. Она оставила мужа и детей в России. В июне 2021 года впервые стала бабушкой.