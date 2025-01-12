«Переживаем депрессию». Внук Пугачевой рассказал о пожарах в Лос-Анджелесе

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков опубликовал фотографии из Лос-Анджелеса, где несколько дней продолжаются масштабные пожары. В соцсети Instagram* он написал, что из-за ЧП живет в стрессовом состоянии.

Сын артистки рассказал, что находится в безопасности, но следит за ситуацией в штате Калифорния.

«Переживаем депрессию и грусть из-за того, что такой прекрасный район просто исчез, сочувствуем всем, кто потерял свои дома в этом безумии. Берегите себя», — подчеркнул он.

Ранее блогер Влад Бумага (Влад А4) поделился фотографиями из Калифорнии. Он сообщил, что видел дым из своего окна и отметил, что начинает паниковать и нервничать.

Блогер приехал в Лос-Анджелес несколько дней назад. Он поделился с подписчиками фотографиями съемного жилья, в котором он разместился, и продемонстрировал интерьер гостиной и столовой, сообщил «ФедералПресс».