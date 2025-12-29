Фургон для перевозки вещей приехал к дому Долиной

Грузчики сервиса для переезда начали вынос мебели и вещей из подъезда дома в Ксеньинском переулке в московском районе Хамовники, где живет певица Лариса Долина. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места.

Автор кадров не исключил, что артистка начала вывоз вещей после потери права на недвижимость. Рядом с подъездом припарковался небольшой фургон, который двое грузчиков постепенно заполняют мебелью и коробками с вещами.

Представляющая интересы новой владелицы квартиры Полины Лурье адвокат Светлана Свириденко заявила, что Долина отказалась уехать до 30 декабря, как ее просили. По словам юриста, артистка поставила жесткое условие, что освободит жилье не раньше 5 января.

Свириденко добавила, что предпримет необходимые меры, если Долина с семьей не покинет квартиру после новой даты.

Право на квартиру за Полиной Лурье оставил Верховный суд России, который не увидел никаких нарушений в сделке о покупке. Московский городской суд постановил, что Лариса Долина обязана покинуть жилье и уступить его новой владелице.