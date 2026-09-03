Перевернули календарь. Россияне ринулись на концерт Шуфутинского в Кремле, поводом стала дата

Все билеты на сольные выступления Михаила Шуфутинского в Кремлевском дворце уже выкуплены. Выступать артист будет 3 сентября, сообщило РИА «Новости» .

Пресса предположила, что причиной солд-аута стала именно дата. Команда шансонье подобного ажиотажа ожидала — Шуфутинский будет петь на той же площадке и на следующий день. Впрочем, на 4 сентября билеты уже также закончились.

Легендарный шлягер «3 сентября» придумал Игорь Николаев в соавторстве с Игорем Крутым. Песня нравилась россиянам еще в 1990-х годах, за следующие 30 лет она превратилась в главный сетевой феномен рунета.

Каждый год в начале сентября социальные сети заполняются тысячами мемов и вирусных роликов про костры рябин. Изначально никакого юмора в песню авторы не вкладывали — ее сюжет крутится вокруг любовной драмы.

Сам Шуфутинский на концертах 3 сентября стабильно собирает полные залы. В прошлом году он также выступал на сцене в Кремле, ситуация с билетами была аналогичной.