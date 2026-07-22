Пересильд строчкой хита Дмитриенко ответила на слухи о блате для дочери

Юлия Пересильд опровергла блат для дочери Анны при поступлении в МШК

Актриса Юлия Пересильд выступила с заявлением о якобы покровительстве для своей дочери Анны при поступлении в Московскую школу кино. Она опубликовала его в социальной сети.

«Дорогие хейтеры, за каждым вздохом следящие за семьей, спасибо за внимание. К попыткам разобрать причины наших успехов! Блат, связи, не знаю, таинственные покровители… Вы можете продолжать этим заниматься сколько хотите, если ваша жизнь менее интересна, чем наша», — написала она.

Актриса призвала ненавистников попробовать жить в любви к миру, людям рядом, детям и всем, кто нуждается в ней.

«Это сложнее, чем лить грязь, но поверьте — работает. Ибо там, где умирает Ненависть, рождается Любовь», — процитировала Пересильд строчку песни Вани Дмитриенко.

Ранее Актриса Дарья Мороз также заступилась за 17-летнюю Пересильд. По ее словам, девушка проходила отборочные туры в театральный вуз, как и остальные абитуриенты.