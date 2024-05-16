Пересильд показала фигуру в купальнике | 360°

Знаменитости 16 мая 2024, 15:07 Пересильд показала фигуру в купальнике Актриса Юлия Пересильд продемонстрировала свою фигуру в слитном купальнике РИА «Новости»

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Актриса Юлия Пересильд продемонстрировала свою фигуру в слитном купальнике. Она поделилась фотографией на своей странице в соцсетях.

В кадре 39-летняя знаменитость появилась в темно-синем цельном купальнике, дополнив образ черными очками от солнца. Она позировала на фоне зелени

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Отвечая на вопрос одного из фанатов, актриса поделилась, что начала серьезно относиться к своей фигуре и здоровью только в этом году. Она подчеркнула, что находится в начале пути.

«Честно говоря, я только с этого года стала задумываться над тем, что надо своим телом заниматься. И желание, конечно, стремиться к правильному питанию, достаточному сну и спорту», — поделилась актриса.

Недавно Пересильд сравнили с актрисой и моделью Моникой Беллуччи из-за кардинально нового образа. Она позировала перед камерой в боди черного цвета, кружевной юбке и коротком жакете с золотистыми пуговицами и красным цветком.