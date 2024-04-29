Пересильд удивила поклонников сменой имиджа | 360°

Знаменитости 29 апреля 2024, 11:48 Пересильд удивила поклонников сменой имиджа Юлию Пересильд сравнили с Моникой Беллуччи из-за кардинально нового образа Pavel Kashaev/Global Look Press

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Актриса Юлия Пересильд поучаствовала в фотосессии, представ в непривычном образе. Фотографии артистка опубликовала в своем Telegram-канале.

Пересильд позировала перед фотографом в боди черного цвета, кружевной юбке и коротком жакете с золотистыми пуговицами и красным цветком. Образ актрисы дополнил яркий макияж с черными стрелками и парик с темными волосами.

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Поклонники разглядели в новом имидже Пересильд сходство с актрисой Моникой Беллуччи.

«Моника», «Красотка в любом образе», «Моника Беллуччи», «Великолепна», — написали пользователи Instagram* в комментариях под фотографиями актрисы.

Фанаты также отметили, что смена имиджа очень идет Пересильд.

«Я вас не узнала! Очень красиво», — написали в Сети.

Ранее актрису Юлию Пересильд заподозрили в расставании с Михаилом Тройником. Слухи о разрыве их отношений появились после того, как артистка не пришла на день рождения избранника.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.