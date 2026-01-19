Перешла все границы. Долина затянула с передачей ключей Лурье из-за убеждения в своей правоте

Певица Лариса Долина, вероятно, передаст ключи от квартиры новой владелице в последние часы, отведенные законом. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев.

Певице из квартиры в Хамовниках нужно было добровольно выехать до 19 января. Но накануне судебные приставы начали процесс принудительного выселения.

«Могу предположить, что в последние часы отпущенного законом срока для добровольного исполнения решения суда ключи будут переданы стороне Лурье, а также подписаны необходимые документы», — сказал Соловьев.

Он отметил, что Долина, к сожалению, убеждена в своей правоте, хотя уже давно переступила все возможные границы уважительного и достойного поведения по отношению к людям.

Мосгорсуд 25 декабря 2025 года постановил выселить Ларису Долину из квартиры в Хамовниках, купленной Полиной Лурье за 112 миллионов рублей. Ее также обязали снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу немедленно.

Верховный суд России подтвердил право собственности Полины Лурье на квартиру.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что адвокат покупательницы квартиры Ларисы Долиной получила от судебных приставов ключи от жилья. Собственница теперь может сменить замки на дверях своей квартиры. Но судьба некоторых вещей Ларисы Долиной остается неясной, так как она могла не успеть их вывезти.