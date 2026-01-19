Судебные приставы передали ключи от квартиры Долиной адвокату Лурье

Адвокат покупательницы квартиры Ларисы Долиной получила от судебных приставов ключи от жилья. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

Сотрудники ФССП вскрыли квартиру в Хамовниках, которая теперь принадлежит Полине Лурье. Приставы провели опись имущества и передали ключи адвокату покупательницы.

«Лурье уже может сменить замки на дверях своей квартиры. Неясной остается судьба некоторых вещей Ларисы Долиной, которые она могла не успеть вывезти из квартиры», — написали авторы поста.

Сама Долина сейчас находится за границей. Она не явилась на подписание акта приема-передачи квартиры 9 января. В Россию она планирует вернуться 20 числа.