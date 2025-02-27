«Перепутали бирку». Катя Лель рассказала, как ее подменили в роддоме

Певица Катя Лель поделилась семейной историей о том, как ее чуть не подменили в роддоме. Об этом она рассказала в интервью Наталье Подольской для YouTube-шоу «Ваша Наташа».

По словам артистки, медики перепутали ее с мальчиком, но ей повезло, что мама запомнила лицо своей дочери сразу после родов забила тревогу. Ситуация благополучно разрешилась.

«Хорошо, мама меня запомнила. Они перепутали бирку. Приносят маме рыжего толстого пацана и говорят: „Это ваш ребенок“», — рассказала Лель.

Певица вспомнила эту историю, когда сама приехала на роды. По ее словам, она сильно волновалась, переживала, что ее ребенка тоже подменят. По этой причине даже попросила охранников дежурить у дверей родильного отделения, чтобы они смогли посмотреть на ее новорожденную дочь.

Лель добавила, что роды у нее продлились 17 часов. При этом она ухаживала за собой после них и даже покрасила губы, так как хотела, чтобы дочь увидела маму красивой.

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