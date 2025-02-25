«Скоро победа». Катя Лель рассказала о пророческом сне об СВО

Катя Лель узнала из сна об окончании спецоперации в 2025 году

Певица Катя Лель видела сон об окончании специальной военной операции. Это сновидение было пророческим, заявила артистка в интервью изданию News.ru .

По словам Лель, во сне она услышала голос, который произнес обращение ко всей России.

«Во сне ко мне обращались „Россия“. Я понимаю, что обращались не только ко мне. Но я осознала, что это я. Четко слышала: „Готовься — скоро победа, совсем скоро“», — рассказала певица.

Также Лель отметила, что голос ей заявил о предстоящем чуде, поэтому «так все и будет».

Катя Лель давно прославилась своей верой в паранормальное. В 2019 году она заявила, что инопланетяне наделили ее голосовые связки уникальными возможностями. Также она связала самые разрушительные в истории Калифорнии пожары с внеземными силами. По словам певицы, весь мир узнает об их причине.

Лель присвоили звание заслуженной артистки России. Исполнительница хита «Мой мармеладный» заявила, что это было ее заветной мечтой.