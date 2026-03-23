Пелагея расплакалась после ухода любимого участника на шоу «Голос»
Певица Пелагея не смогла сдержать слез, когда ей пришлось сделать сложный выбор между участниками своей команды. Новый выпуск шоу «Голос» опубликовали на сайте Первого канала.
Во время этапа дуэтов наставнице пришлось определять, кто продолжит участие в проекте. Одним из самых эмоциональных моментов выпуска стало решение Пелагеи не оставлять в шоу Азера Насибова, которого она давно знает и открыто называла близким ей по духу человеком.
Насибов исполнил в дуэте сложную оперную композицию, которая больше подходила его сопернику. Несмотря на это, артист достойно справился с номером, однако дальше в проекте Пелагея решила оставить Валерия Макарова.
«Что касается тебя, мой дорогой мальчик. Действительно, ты для меня родная душа, и когда ты был еще маленьким пухляшом, я тебя сразу полюбила. Прошло n-ое количество лет, ты уменьшился в размерах одежды, но природа твоя и свет, который всегда был с тобой. Перед нами стоит светлый, но не мальчик, а уже мужчина. Но я не могу сделать сейчас иначе», — сказала Пелагея.
После объявления решения Азер Насибов поблагодарил шоу за этот этап своей творческой жизни. Пелагея подошла к нему со слезами на глазах и обняла артиста. В ответ певец признался, что мечтал снова поработать со своей бывшей наставницей.