Пелагея перешла на крик из-за экс-участника проекта «Голос. Дети»
Певица Пелагея эмоционально отреагировала на появление участника шоу «Голос. Дети» 10-летней давности Азера Насибова. Молодой исполнитель пришел на слепые прослушивания 14-го сезона «Голоса».
Насибов запомнился зрителям еще по детскому сезону проекта: тогда на «слепых» он исполнил композицию Maybe I Maybe You группы Scorpions и дошел до финала. В новом сезоне он снова выбрал эту песню, но представил ее в другой манере. К нему повернулись несколько наставников, а Пелагея перед своим выбором заблокировала Анну Асти.
«Да, я 10 лет назад был в шоу „Голос. Дети“. Спасибо проекту, у меня появилась аудитория, которую я очень люблю и ценю. Я переехал в Москву, живу на два города, учусь, делаю музыкальный контент. В детстве я волновался, сейчас же другие эмоции совсем», — сказал Насибов.
Увидев исполнителя, Пелагея не скрывала радости и объяснила, что уже работала с ним и заметила его рост. В итоге Насибов выбрал ее наставником, хотя за него также боролись Владимир Пресняков и Ильдар Абдразаков.
«Ты моя бубусечка, не отдам этого малыша никому», — кричала певица.
