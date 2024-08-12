«Пчелы покусали?» Собчак раскритиковали за неудачный макияж

Журналистка Ксения Собчак подверглась критике из-за неудачного макияжа. Свой образ она продемонстрировала в шоу «Осторожно, новости» в Instagram*.

Пользователям Сети не понравился жирный макияж с потекшим тональником и красной помадой. Кроме того, они отметили неудачно выставленный свет в кадре.

«Визажист не вышел на работу?», «Что с лицом? Пчелы покусали?», «Передоз ботокса», «Ксения постарела сразу лет на 30», — написали в комментариях.

Собчак не стала отмалчиваться и ответила хейтерам. По словам журналистки, ей нравится, как она выглядит.

«Я взрослая женщина, счастливая, довольная собой и, даже если я не родилась красавицей, ощущаю себя прекрасной и уверенной в себе. А главное, мой сын и муж меня очень любят и считают самой красивой женщиной на Земле», — парировала Собчак.

Кроме того, журналистка призвала обидчиков не мучать себя и не рассматривать ее, если она им не нравится.

Ранее Собчак похвасталась квартирой в ОАЭ за 1,6 миллиона долларов. Она уточнила, что взяла трехкомнатную квартиру в Дубае в рассрочку.

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