Павла Дурова заблокировали в TikTok

Аккаунт основателя и владельца Telegram Павла Дурова в TikTok заблокировали. На это обратил внимание телеграм-канал «Код Дурова» .

При попытке открыть страницу предпринимателя появляется сообщение о том, что аккаунт не найден. Причины блокировки пока неизвестны. Ни сам Дуров, ни представители TikTok ситуацию на данный момент не комментировали.

Ранее Павел Дуров критиковал действия Франции в отношении технологических компаний. В соцсети X он написал, что не знает другой страны, где возбуждали бы уголовные расследования против таких платформ, как TikTok, X, Telegram, а также криптобиржи Binance и ряда других.