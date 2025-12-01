Я другой такой страны не знаю: Дуров раскритиковал политику Франции в соцсетях

Франция лучше любой другой страны умеет преследовать технологические компании. Об этом написал в соцсети X основатель Telegram Павел Дуров.

«Я не знаю другой страны, где бы начали уголовные расследования против TikTok, X, Telegram, Binance и множества других компаний», — заявил бизнесмен в ответ на вопрос, что Франция умеет делать лучше всего.

Ранее Дуров поддержал теорию, выдвинутую американской журналисткой Кэндис Оуэнс, что власти Пятой республики могут быть причастны к убийству в США консервативного активиста Чарли Кирка. Он напомнил, что убитый призывал ввести против Франции огромные пошлины, пока страна не освободит основателя Telegram.