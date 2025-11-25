Павел Дуров объяснил, как реже болеть

Дуров рассказал, что нужно хорошо спать и не принимать таблетки, чтобы не болеть

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, какие привычки, по его мнению, помогают сохранять здоровье. В соцсети X он ответил пользователю, который спросил у предпринимателя о его секрете.

Дуров перечислил собственные базовые принципы: высыпаться не менее восьми часов, питаться натуральной пищей, регулярно тренироваться, избегать стресса, а также полностью отказаться от алкоголя, курения и любых таблеток.

Предприниматель отметил, что ему часто задают вопросы о том, как он сохраняет молодость и хорошее самочувствие. Дуров неоднократно рассказывал, что не пьет алкоголь, не курит и не употребляет кофе и лекарства более 20 лет.

В октябре предпринимателю исполнился 41 год.