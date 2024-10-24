Дуров дал совет молодежи по созданию «чего-нибудь великого»

Запертый во Франции бизнесмен Павел Дуров посоветовал молодежи не пить алкоголь. Он рассказал в своем Telegram-канале , что сам давно не употреблял спиртное.

«Если бы мне пришлось дать один совет людям в возрасте 20 лет, которые хотят построить что-то великое, это был бы: „Никогда не пейте алкоголь“. Я не употребляю алкоголь уже почти 20 лет, но я видел, как многие успешные люди губят себя им», — сказал он.

Дуров сравнил выпивку с кредитом — она временно поднимет настроение, а потом, в течение нескольких дней, лишит ясности ума и интуиции. Краткосрочное удовольствие, по его словам, принесет долгосрочное страдание. Основатель Telegram призвал подписчиков поддерживать здоровье и не поддаваться социальному давлению.

В прошлом Дуров посоветовал кроме спиртного исключить никотин, кофеин, мясо и наркотики. Бизнесмен находится в Париже из-за условий судебного надзора. В августе французская полиция задержала его по подозрению в уголовных преступлениях.