Павел Деревянко сделал предложение возлюбленной на стадионе «Динамо»

Артист устроил своей возлюбленной по-настоящему красивый и масштабный сюрприз. Девушка услышала заветные слова на огромном стадионе во время матча «Динамо». Зоя ответила согласием на предложение руки и сердца.

Пара вместе уже около двух лет. Павел несколько лет пытался добиться расположения возлюбленной. Впервые он появился с ней на публике в начале 2024 года. Тогда же он официально представил ее как свою девушку.

«Мы познакомились благодаря „Беспринципным“. Она посмотрела первую сцену из первой серии, а там была постельная сцена, сделала стоп-кадр и прислала мне в личку. <…> Встретились мы, правда, только через год. И еще два потребовалось, чтобы как следует узнать друг друга, проверить отношения на прочность», — рассказал артист.

Ранее мошенники взломали аккаунт Деревянко. Аферисты разослали знакомым знаменитости просьбы о займе и слили в Сеть секс-видео с возлюбленной.