Пассия Лепса «заморозила» попу

Молодая избранница певца Григория Лепса Аврора Киба много времени проводит в салонах красоты. На этот раз 19-летняя брюнетка плотно взялась за тело, особенно за нижнюю его часть. Звезда рассказала в Telegram-канале про новую процедуру с ягодицами.

Девушка показала поклонникам фото из салона. На нем видно, что косметолог нанес специальное средство на пятую точку. Модель не стала стесняться перед фанатами и сфотографировалась топлес.

«Пока лежу с замороженной попой. <…> Ну, а что вы хотели? Красота требует жертв», — написала Киба.

Она отметила, что перед процедурой было очень страшно. Однако очень хотелось избавиться от растяжек, поэтому пришлось решиться на этот шаг.

Ранее Григорий Лепс выпустил песню о невзаимных чувствах к Алле Пугачевой. Композицию он добавил в альбом с названием «И смех, и грех».