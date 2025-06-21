Лепс выпустил песню про безответные чувства к Пугачевой

Григорий Лепс написал песню о невзаимных чувствах к Алле Пугачевой. Композиция вошла в альбом под названием «И смех и грех». Об этом стало известно из официального сообщества артиста во «Вконтакте» .

«Хулиганский альбом нового проекта наГЛец в большинстве своем состоит из песен Василия Шугалея, легенды андеграудной музыки, лидера группы „20.000 зажЫгалок“. Носит исключительно юмористический характер и создан в развлекательных целях!» — отметили в публикации.

В сборнике несколько треков, один из них посвящен безответным чувствам Лепса к народной артистке. История строится вокруг мужчины, который любит одну, а встречается с другой. Он готов стараться для своей пассии, но судьба лишает его такой возможности, поскольку та «поженилась с культурным пацаном».

Ранее Лепс отложил свадьбу с 19-летней избранницей Авророй Кибой из-за финансовых трудностей. Столичные друзья пары ожидали торжество уже в 2025 году.