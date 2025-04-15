Паша Техник перевел более 700 тысяч рублей на поддержку российским военным

Лука Сафронов: у Техника было как минимум 4 благодарственных грамоты от военных

Скончавшийся недавно рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) при жизни оказывал финансовую поддержку российским военнослужащим из нескольких военных частей. Эту информацию в разговоре с 360.ru подтвердил приятель Техника пианист Лука Затравкин, сын Никаса Сафронова.

По данным Telegram-канала Mash, Ивлев переводил средства 106-й воздушно-десантной Тульской дивизии и 1182-му артполку. Всего за 2024 год он перевел около 700 тысяч рублей этим частям.

Однако, по словам Затравкина, несправедливо называть какие-то несколько конкретных военных частей, которые поддерживал Техник, так как их было больше.

«Как минимум четыре благодарственных грамоты я видел у него, четыре от совершенно разных частей. Поэтому я бы не стал форсировать именно эти части, потому что ребятам в других частях может быть даже обидно. Он их тоже поддерживал, и они ему тоже писали грамоты», — отметил пианист.

Кроме этого, он добавил, что Техник старался помогать трудным подросткам и детям в детских домах.

«Он ездил в детские дома, проводил работу большую со сложными детьми. О чем тоже у него есть грамоты», — подчеркнул друг Ивлева.

Ранее Затравкин осудил его фанатов, испортивших стену памяти Цоя. Он призвал хранить память о рэпере другими, более созидательными способами.