Памятник героине культового фильма установили в центре Лондона

Daily Mail: памятник Бриджит Джонс установили на Лестер-сквер в Лондоне

Памятник Бриджит Джонс, главной героине культового фильма 2001 года, установили на Лестер-сквер в центре Лондона. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Статуя изображает женщину, прижимающую к груди дневник. На открытии присутствовали автор книги-бестселлера Хелен Филдинг и бессменная исполнительница роли — актриса Рене Зеллвегер.

Это уже не первая в своем роде статуя знаменитого персонажа британской литературы на площади. Ранее Лестер-сквер украсили скульптуры Мэри Поппинс, Гарри Поттера и медвежонка Паддингтона.

Фильм «Дневник Бриджит Джонс» увидел свет в 2001 году. За эту роль Зеллвегер номинировали на премию «Оскар». Впоследствии по книгам Филдинг сняли еще три сиквела.

Ранее Том Круз получил почетного «Оскара» за выдающийся вклад в кинематограф.