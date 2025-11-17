Памятник героине культового фильма установили в центре Лондона
Daily Mail: памятник Бриджит Джонс установили на Лестер-сквер в Лондоне
Памятник Бриджит Джонс, главной героине культового фильма 2001 года, установили на Лестер-сквер в центре Лондона. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Статуя изображает женщину, прижимающую к груди дневник. На открытии присутствовали автор книги-бестселлера Хелен Филдинг и бессменная исполнительница роли — актриса Рене Зеллвегер.
Это уже не первая в своем роде статуя знаменитого персонажа британской литературы на площади. Ранее Лестер-сквер украсили скульптуры Мэри Поппинс, Гарри Поттера и медвежонка Паддингтона.
Фильм «Дневник Бриджит Джонс» увидел свет в 2001 году. За эту роль Зеллвегер номинировали на премию «Оскар». Впоследствии по книгам Филдинг сняли еще три сиквела.
