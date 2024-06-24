Актер Смолкин рассказал, что Заворотнюк падала в обморок во время съемок сериала

Анастасия Заворотнюк работала на износ. Во время съемок ситкома «Моя прекрасная няня» у нее случались обмороки, рассказал актер Борис Смолкин телеканалу НТВ .

«Я помню, она раза два от усталости падала в обморок. Это было. Очень трудный путь она прошла», — поделился он.

Смолкин уточнил, что без Заворотнюк не обходился ни один кадр, ни одна сцена в «Моей прекрасной няне». Остальные актеры могли сходить на перерыв, а у нее такой возможности не было.

Исполнитель роли дворецкого Константина рассказал, что артистке роль няни Вики далась нелегко.

«Но с приходом уже покойной Любочки Полищук она нащупала говор. И дальше понеслось то, что зрители видели на экране», — пояснил он.

Смолкин добавил, что считает верным решение близких Заворотнюк не афишировать подробности ее заболевания.

«На мой взгляд, они правильно поступили, что закрылись», — отметил артист.

Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после пяти лет борьбы с раком. Ее похоронили на Троекуровском кладбище без грима на лице.