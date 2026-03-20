Озвучивавший Норриса актер назвал его супергероем, которого любил русский народ

Голливудский актер Чак Норрис был супергероем, которого любил русский народ. Об этом изданию Lenta.ru рассказал актер дубляжа Дмитрий Полонский, озвучивающий звезду.

«Мужественный, обаятельный. Герой, которого любил народ. Русский народ тоже. Он был наш. Он был супергероем», — отметил актер дубляжа.

Полонский сообщил, что лично не был знаком с Норрисом, однако новость о его смерти воспринял с большой грустью.

Настоящее имя актера — Карлос Рей Норрис. Артист скончался 19 марта, ему было 86 лет. Незадолго до смерти на Гавайях актера госпитализировали. Звездой актера сделали роли в фильмах «Без вести пропавшие», «Вторжение в США», «Безмолвный гнев», а также главная роль в сериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски».

Актер был шестикратным, непобежденным чемпионом мира по профессиональному карате в среднем весе. Он единственный в Западном полушарии, кто удостоился черного пояса мастера восьмой степени по тхэквондо.