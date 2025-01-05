Овечкин впервые высказался о скандальном видео с матом

Овечкин не увидел ничего плохого в новогоднем видео с матом

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не видит ничего плохого в новогоднем поздравлении коллег с использованием нецензурной лексики, так как видео предназначалось для участников закрытой группы. Комментарий спортсмена «Матч ТВ» опубликовал в своем Telegram-канале .

«Да уж… Слушайте, это вышло из закрытой группы. Я думаю, ничего с этим сделать нельзя. Ничего плохого там не было. Все нормально», — сказал Овечкин.

Видео, на котором хоккеист, используя мат, подвел итоги победного матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Бостоном» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, разлетелось по соцсетям. Команда Овечкина тогда обыграла противника со счетом 3:1.

Россиянин обратился к одноклубникам со словами, что они обыграли «Бостон», а сейчас поедут домой праздновать Новый год. Он пожелал им здоровья и хорошо отдохнуть, «открыть баночку пива, выпить хорошенечко, похмелиться».

Ранее Овечкин занял второе место в списке лучших хоккеистов XXI века.